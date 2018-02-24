В Естонії сьогодні відзначають ювілейний День незалежності

В Естонії в суботу відзначається 100-річчя створення незалежної Естонської держави, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомили в державній канцелярії, у цей день будуть вивішені прапори на будівлях.

Урочисті церемонії почнуться зі сходом сонця о 7:33 з церемонії підняття державного прапора на вежі Довгий Герман в Талліні. З промовою виступить спікер парламенту Ейкі Нестор. На церемонію запрошені члени парламенту, уряду, зарубіжні дипломати, представники громадськості.

У цей же час будуть підняті прапори над багатьма містами країни.

Будуть покладені вінки до монументу Визвольній війні 1918-1920 років, відбудуться богослужіння.

Вдень проходитиме парад Сил оборони, в якому візьмуть також участь військовослужбовці Великої Британії і Данії зі складу дислокованої в Естонії бойової групи НАТО, повідомили "Інтерфаксу" в головному штабі Сил оборони. Парад прийме президент Керсті Кальюлайд, командує парадом командувач Силами оборони генерал Рихо Террас. В урочистій церемонії візьмуть участь близько 1100 військовослужбовців і близько 100 одиниць бойової техніки. Будуть представлені всі роди військ збройних сил Естонії.

У разі сприятливої ​​погоди пролетять вертольоти і літаки ВПС і прикордонної охорони Естонії, а також два вертольоти США UH-60 Black Hawk, що базуються на авіабазі Емарі під Таллінном, три винищувача Eurofighter ВВС Італії і два винищувачі ВПС Данії F-16, які базуються в литовському Шауляї. Завершить проліт авіації ескадрилья з восьми винищувачів ВПС США F-16.

Підсумує урочистості вечірній прийом президента К.Кальюлайд в національному музеї Естонії в місті Тарту.

Підготовлена ​​Комітетом порятунку Естонії Декларація незалежності Естонії або Маніфест до всіх народів Естонії була надрукована і поширена в Ревелі (Таллінні) 24 лютого 1918 року. Цей день святкується як День незалежності Естонії.