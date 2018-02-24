В ОБСЄ зафіксували наявність важкого озброєння бойовиків за межами відводу

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували наявність важкої військової техніки і озброєння незаконних збройних формувань (НВФ) за межами відводу, що порушує мінські домовленості. Про це повідомляє Спільний центр по контролю і координації, передає прес-служба Міністерства оборони України.

"Зокрема, 22 лютого спостерігачами СММ ОБСЄ було виявлено 36 одиниць танків (Т-64), які розміщені в районі населеного пункту Круглик, та 5 одиниць буксируваних гаубиць (Д-30) в районі населеного пункту Ясне", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що даний факт свідчить про нехтування вимог актів міжнародного права про заборону розміщення в населених пунктах важкого озброєння і техніки, а також систематичного порушення досягнутих домовленостей щодо відведення засобів вогневого ураження від лінії зіткнення сторін відповідно.