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В’ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, публіцист

В ОБСЄ зафіксували наявність важкого озброєння бойовиків за межами відводу

24 лютого, 2018 - 21:18
Фото Миколи Тимченка, "День"

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували наявність важкої військової техніки і озброєння незаконних збройних формувань (НВФ) за межами відводу, що порушує мінські домовленості. Про це повідомляє Спільний центр по контролю і координації, передає прес-служба Міністерства оборони України.

"Зокрема, 22 лютого спостерігачами СММ ОБСЄ було виявлено 36 одиниць танків (Т-64), які розміщені в районі населеного пункту Круглик, та 5 одиниць буксируваних гаубиць (Д-30) в районі населеного пункту Ясне", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що даний факт свідчить про нехтування вимог актів міжнародного права про заборону розміщення в населених пунктах важкого озброєння і техніки, а також систематичного порушення досягнутих домовленостей щодо відведення засобів вогневого ураження від лінії зіткнення сторін відповідно.

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