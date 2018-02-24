Від початку бойових дій у ЗСУ було присвоєно 50 генеральських звань, - Муженко

Від початку бойових дій у Збройних Силах України 50 осіб отримали генеральське звання. Про це повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко, передає "Радіо Свобода".

"З 2014-го у нас було присвоєно 50 генеральських звань. З них практично всі - це офіцери, які вже мали бойовий досвід. На сьогодні основною умовою просування по службі, призначення, і особливо на основні командні посади, є саме наявність бойового досвіду, того досвіду, який ми отримали у війні 2014-2017 років і продовжуємо отримувати в 2018 році", - сказав він.

За словами Муженко, з 2014 року "вже більше, ніж у два рази помінялися командири батальйонів і бригад".

"Командири бригад, які були в 2014 році, зараз вже командувачі військових округів. Деякі з них вже зараз на посадах заступників командувачів видів Збройних сил України", - розповів начальник Генштабу.

Він також додав, що серед випускників вищих військових навчальних закладів у 2018 році буде чверть тих, хто свідомо пов'язав своє майбутнє з армією вже після початку бойових дій. Муженко назвав це"потужним кадровим потенціалом".