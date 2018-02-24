З 25 березня "Укразалізниця" запускає потяг до Бердянська

Київ і південний схід України з'єднають новим залізничним маршрутом. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

Мова йде про поїзді №226/226-246/245 - "Київ-Бердянськ-Покровськ", пояснив Кравцов.

"Забезпечуємо цілорічне сполучення з Донбасом і Азовським узбережжям. Поїзд почне курсувати з 25 березня", - написав він.

Таким чином, підкреслив Кравцов, буде вирішена проблема нічного сполучення Бердянська та низки районів Донецької області з центральними регіонами України та Києвом.