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В’ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, публіцист

З 25 березня "Укразалізниця" запускає потяг до Бердянська

24 лютого, 2018 - 16:52
Фото Миколи Тимченка, "День"

Київ і південний схід України з'єднають новим залізничним маршрутом. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

Мова йде про поїзді №226/226-246/245 - "Київ-Бердянськ-Покровськ", пояснив Кравцов.

"Забезпечуємо цілорічне сполучення з Донбасом і Азовським узбережжям. Поїзд почне курсувати з 25 березня", - написав він.

Таким чином, підкреслив Кравцов, буде вирішена проблема нічного сполучення Бердянська та низки районів Донецької області з центральними регіонами України та Києвом.

Джерело: День

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