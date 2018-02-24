За добу у зоні АТО не було жодного обстрілу, - штаб

Від початку цієї доби режим тиші продовжує зберігатися вздовж усієї лінії зіткнення. Станом на 18.00 обстрілів у бік наших опорних пунктів не зафіксовано. Підрозділи української армії суворо дотримуються Мінських домовленостей. Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

"Ситуація у районі проведення АТО перебуває під контролем Збройних Сил України. Бойові підрозділи, які виконують завдання на першій лінії оборони знаходяться на своїх позиціях та ведуть спостереження за противником", - йдеться у повідомленні.

Як додають у штабі, за сприяння офіцерів цивільно-військового співробітництва штабу АТО та представників української сторони СЦКК, відновлено пошкоджене внаслідок вчорашнього обстрілу російськими найманцями з артилерійських систем калібру 122-мм електро- та газопостачання до населеного пункту Луганське.