Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути.
В’ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, публіцист

За добу у зоні АТО не було жодного обстрілу, - штаб

24 лютого, 2018 - 19:19
Фото Reuters

Від початку цієї доби режим тиші продовжує зберігатися вздовж усієї лінії зіткнення. Станом на 18.00 обстрілів у бік наших опорних пунктів не зафіксовано. Підрозділи української армії суворо дотримуються Мінських домовленостей. Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

"Ситуація у районі проведення АТО перебуває під контролем Збройних Сил України. Бойові підрозділи, які виконують завдання на першій лінії оборони знаходяться на своїх позиціях та ведуть спостереження за противником", - йдеться у повідомленні.

Як додають у штабі, за сприяння офіцерів цивільно-військового співробітництва штабу АТО та представників української сторони СЦКК, відновлено пошкоджене внаслідок вчорашнього обстрілу російськими найманцями з артилерійських систем калібру 122-мм електро- та газопостачання до населеного пункту Луганське.

Джерело: День

Більше новин

Від початку бойових дій у ЗСУ було присвоєно 50 генеральських звань, - Муженко
В ОБСЄ зафіксували наявність важкого озброєння бойовиків за межами відводу
У Луганську відновили мобільний зв'язок
Франція і ФРН закликають РФ визнати відповідальність за Сирію
За день бойовики 3 рази обстріляли позиції ЗСУ
Нафтогаз очікує рішення арбітражу щодо справи Газпрому 28 лютого

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 