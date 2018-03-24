16-річна українка представить свій винахід на Олімпіаді геніїв у Нью-Йорку

16-річна винахідниця зі Львова Софія Петришин поїде на Міжнародну олімпіаду геніїв в США. Школярка представить у Нью-Йорку пристрій, що перетворює цифрову інформацію на шрифт Брайля для незрячих.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Дівчина навчається в 11 класі НВК «Школа-ліцей «Оріяна» та займається у секції інформатики Львівської обласної МАН.

У коментарі ZAXID.NET Софія Петришин розповіла, що її винахід орієнтований на полегшення соціалізації незрячих людей. З ним вона вже виграла у престижному всеукраїнському конкурсі, а влітку спробує отримати світове визнання.

«Я хотіла написати якусь наукову роботу, щоб вона була корисна суспільству, і щоб мені було цікаво. Зараз є дуже багато книжок, які друкуються шрифтом Брайля, і на це витрачається дуже багато паперу і коштів. Також є багато літератури, яка є недоступною для незрячих. Тому я звернула увагу на те, що розвиваються інформаційні технології, інформація поширюється через комп’ютер – і це можна використати, - розповіла Софія Петришин,- Я вирішила, що незрячим було би вигідно зчитувати інформацію з комп’ютера за допомогою якогось приладу. У світі є аналоги моєму винаходу, але вони коштують від 2 до 5 тис. доларів, і є фактично недоступними для українців. Тому з вересня минулого року я почала працювати над своїм проектом».

З-поміж іншого, винахід львівської школярки також допоможе незрячим простіше проводити операції із банкоматами.

«Зараз в банкоматах незрячі можуть розрахуватися тільки за допомогою іншої людини. Тому я розробила цей прилад так, що він може зчитувати дані з SD-картки і переводити їх по одному символу на шрифт Брайля. Я думаю, що це було би класно незрячим застосовувати не тільки в банкоматах, а й для читання взагалі», - каже винахідниця.

Олімпіада геніїв в Нью-Йорку – це один із найпрестижніших конкурсів для школярів та випускників шкіл зі всього світу. Переможцям дають можливість отримати вищу освіту в США та щомісячну стипендію. Перш ніж потрапити на цю олімпіаду, Софія Петришин перемогла у всеукраїнському конкурсі Intel-Техно Україна.