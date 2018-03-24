33 міста України долучились до Години Землі

В Україні 33 міста приєднались до Години Землі. Повний перелік міст та план заходів в в Україні оприлюднено на офіційному сайті Всесвітнього фонду природи WWF в Україні.

"Дякуємо всім за підтримку Години Землі! Дізнайтеся, які події відбудуться в Україні в рамках Години Землі 2018 у вашому місті!", - повідомляють на сайті організації.

Там зазначено, що серед 33 міст, які долучилися до цієї всесвітньої екологічної акції, - зокрема, Київ, Львів, Харків, Одеса, Бердянськ, Броди та ін. В рамках Години Землі в різних містах проведуть флешмоби та концерти при свічках, а також відключать освітлення центральних об'єктів.

24 березня 2018 року о 20:30 по всьому світі символічно вимкнуть на годину світло та електроприлади, щоб привернути увагу світової спільноти до до екологічних проблем планети Земля.

Організатори акції також закликають персонально долучитись до акції та вимкнути світло з 20:30 до 21:30 24 березня.

Як повідомлялося, Година Землі - міжнародний природоохоронний рух, започаткований WWF, в рамках якого останньої або передостанньої суботи березня організація закликає людей, організації та комерційні установи символічно вимкнути необов'язкове освітлення та електричні пристрої на одну годину, щоб привернути увагу до екологічних проблем планети.

Цього року Година Землі проходить 24 березня. Тема цьогорічної кампанії - Connect Earth (Злови зв'язок з Землею).