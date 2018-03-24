Бойовики за добу в зоні АТО здійснили 3 обстріли, - штаб

Минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ продовжували порушувати умови повного припинення вогню здійснивши три обстріли: один населеного пункту і два укріплень наших захисників. Унаслідок обстрілів жоден український воїн не постраждав.

Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених Мінськими домовленостями 120 мм мінометів окупанти обстріляли Авдіївку. Загалом по населеному пункту противник випустив шість мін. Внаслідок ворожого вогню частково зруйновано присадибний будинок і господарчу будівлю. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Також близько опівночі противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях поблизу Мар’їнки, а міномети калібру 82 мм застосував неподалік Кам’янки.

У свою чергу, на Луганському напрямку упродовж доби зберігалася тиша.