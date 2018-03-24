Британська поліція обшукує компанію, яка причетна до витоку даних з Facebook

Поліція Британії почала обшуки в компанії Cambridge Analytica, яка викрала особисті дані понад 50 млн користувачів. Про це повідомляє телеканал Sky News.

За даними журналістів, обшуки в Cambridge Analytica проводять 18 поліцейських.

Раніше уповноважений з питань інформації Британії вимагав, щоб компанія відкрила доступ до британського офісу. У п'ятницю, 23 березня, цю вимогу було задоволено верховним судом країни.

Нагадаємо, 17 березня стало відомо про те, що фірма Cambridge Analitica, яка в період виборів президента США співпрацювала з Дональдом Трампом, незаконно отримала дані 50 млн користувачів Facebook. Ці дані використовувалися для з'ясування політичних уподобань виборців і показу їм політичної реклами.

На наступний день влади США і Великобританії відправили запит компанії щодо отримання деталей цього інциденту. Незабаром Forbes повідомив, що Цукерберг через цей скандал втратив 5 млрд дол.