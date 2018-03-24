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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

Гройсман: За 3-5 років відновимо дороги України

24 березня, 2018 - 12:57
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Кабінет міністрів України виділяє безпрецедентні кошти на ремонт та будівництво доріг, тож вимагає якості робіт і залучення місцевої влади до будівництва через механізми фінансової децентралізації.

Про це в ефірі одного із загальнонаціональних телеканалів сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє Урядовий портал.

«У 2016 році я взяв під свою відповідальність питання доріг. Обсяги фінансування стали значно більшими, - зазначив глава уряду. -  Ми за 3-5 років відновимо дороги України. Вже зараз ми підвищили відповідальність підрядників - створили мобільні групи перевірки. Хто халтурив при будівництві, виправить помилки за свій рахунок. Також запроваджуємо гарантії якості на 5-10 років».

Він зазначив, що велика увага буде приділена місцевим дорогам.

«За 5 років ми зробимо більше 50% доріг в Україні. Будуть зроблені місцеві дороги, 10 млрд грн з Дорожнього фонду передамо на місця. В містах і громадах доріг робиться набагато більше вже  зараз», - зазначив Прем’єр-міністр.

21 березня уряд схвалив нову економічну програму розвитку українських доріг на 2018-2022 роки і подальші періоди, представлену виконуючим обов’язки глави «Укравтодору». ДФС та МОМ відкривають нові можливості для співпраці у сфері управління кордонами. Результатом реалізації  програми має стати ремонт та розбудова 6692 кілометрів доріг.

У 2017 році в Україні реконструйовано та побудовано понад 2 тис. км доріг, що вдвічі перевищило показники 2016 року. Дорожні роботи велися на трасах по всій території України.

 

 

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