Маск видалив сторінки своїх компаній у Facebook

Компанії SpaceX і Tesla видалили свої сторінки в Facebook після твітів їх засновника Ілона Маска. Цьому передувало листування винахідника з передплатником в Twitter, повідомляє агентство Reuters.
Його закликали приєднатися до бойкоту Facebook після витоку даних про користувачів і видалити сторінку SpaceX.
20 березня американський програміст і підприємець, співзасновник WhatsApp Брайан Ектон написав в Twitter "Уже пора # видалитиfacebook". На це Маск сьогодні відповів: "Що таке Facebook?"
It is time. #deletefacebook
— Brian Acton (@brianacton) 20 марта 2018 г.
Далі передплатники Маска запропонували йому видалити сторінки Tesla і SpaceX в соціальній мережі. І протягом години він це зробив.
На даний момент обидві сторінки недоступні. Говорячи про сторінку SpaceX, Маск зазначив, що навіть не знав, що така існує.
Відзначимо, що на ці сторінки у соціальній мережі Facebook були підписані більше 5 мільйонів людей.