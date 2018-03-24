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Маск видалив сторінки своїх компаній у Facebook

24 березня, 2018 - 20:46
Фото: Reuters

Компанії SpaceX і Tesla видалили свої сторінки в Facebook після твітів їх засновника Ілона Маска. Цьому передувало листування винахідника з передплатником в Twitter, повідомляє агентство Reuters.

Його закликали приєднатися до бойкоту Facebook після витоку даних про користувачів і видалити сторінку SpaceX.

20 березня американський програміст і підприємець, співзасновник WhatsApp Брайан Ектон написав в Twitter "Уже пора # видалитиfacebook". На це Маск сьогодні відповів: "Що таке Facebook?"

Далі передплатники Маска запропонували йому видалити сторінки Tesla і SpaceX в соціальній мережі. І протягом години він це зробив.

На даний момент обидві сторінки недоступні. Говорячи про сторінку SpaceX, Маск зазначив, що навіть не знав, що така існує.

Відзначимо, що на ці сторінки у соціальній мережі Facebook були підписані більше 5 мільйонів людей.

Джерело: День

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