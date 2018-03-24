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Конгрес США запросив Цукерберга на слухання щодо Facebook

24 березня, 2018 - 16:03
Фото: Reuters

Американські депутати офіційно попросили главу Facebook Марка Цукерберга пояснити на слуханні у Конгресі, як дані 50 мільйонів користувачів опинилися в розпорядженні компанії Cambridge Analytica, повідомляє Reuters.

«На слуханні буде розглянуто збір та продаж особистої інформації більш ніж 50 мільйонів користувачів Facebook, що були потенційно (здійснені - ред.) без їх повідомлення або згоди, а також порушення політики Facebook», — йдеться у листі глави Представництва Грега Уолдена, республіканця, який очолює панель і топ-демократа, члена Палати представників Конгресу США Франка Паллоне, та інших їх колег.

Комітет з питань енергетики та торгівлі не повідомив, на коли запланували слухання, але це не відбудеться, поки Конгрес не повернеться з двотижневої перерви.

Цукерберг заявив, що він готовий свідчити, але офіційно у Facebook не відповіли, чи буде свідчити саме він.

Як повідомлялося, скандал вибухнув після того, як стало відомо, що британська компанія по аналізу даних Cambridge Analytica зібрала в 2016 році дані профілів 50 млн користувачів соцмережі Facebook без їх згоди для використання в американській виборчій кампанії. Засновник Facebook Inc. Марк Цукерберг визнав, що компанія «припустилася помилки».

Європейський парламент та уряд Німеччини також попросили Цукерберга надати пояснення у зв’язку з ситуацією із зловживанням персональними даними, до яких вдалася компанія Cambridge Analytica.

Джерело: День

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