Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила за нормалізацію відносин з Туреччиною.

Про це повідомляє турецьке Анадолу.

На спільній прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макрона в Брюсселі, Меркель зазначила, що на саміті ЄС було обговорено тему угод з Анкарою по міграційному кризи.

«Ми також висловили стурбованість у зв'язку з Афрін. Відбувся обмін думками щодо ситуації в Середземному морі поблизу Кіпру та з приводу двох грецьких військових, які затримані турецькими силами », - перерахувала Меркель.

Канцлер вітала майбутню зустріч представників структур ЄС з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. «Ми виступаємо за хороші відносини з Туреччиною, однак у нас є певна стурбованість. Ми будемо дотримуватися домовленостей з питання біженців. Нам відомо, що ЄС повинен підготувати другий пакет допомоги в розмірі 3 млрд євро. Берлін підтримує цю ідею », - сказала Меркель.