На Канському кінофестивалі офіційно заборонили селфі на червоній доріжці

Організатори Канського кінофестивалю у Франції офіційно заборонили робити селфі на червоній доріжці. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Директор фестивалю Тьєррі Фремо в інтерв'ю журналу пояснив причини цієї заборони.

"Несвоєчасний галас, що створюється практикуванням селфі, перешкоджає церемонії червоної доріжки і фестивалю", — сказав Фремо.

За його словами, мобільні телефони порушують величність Канн і на практичному рівні уповільнюють рух по доріжці.

Відомо, що Тьєррі Фремо з самого початку був противником селфі, називаючи цю практику смішною і гротескною.