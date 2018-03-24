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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

На Канському кінофестивалі офіційно заборонили селфі на червоній доріжці

24 березня, 2018 - 11:19
Фото Reuters

Організатори Канського кінофестивалю у Франції офіційно заборонили робити селфі на червоній доріжці. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Директор фестивалю Тьєррі Фремо в інтерв'ю журналу пояснив причини цієї заборони.

"Несвоєчасний галас, що створюється практикуванням селфі, перешкоджає церемонії червоної доріжки і фестивалю", — сказав Фремо.

За його словами, мобільні телефони порушують величність Канн і на практичному рівні уповільнюють рух по доріжці.

Відомо, що Тьєррі Фремо з самого початку був противником селфі, називаючи цю практику смішною і гротескною.

 

Джерело: Еспресо

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