Парламент Каталонії призупинив голосування за обрання єдиного лідера

Спікер парламенту Каталонії призупинив заплановане голосування за обрання нового голови женералітату після арешту єдиного кандидата Жорді Турулла.

Про це повідомляє агентство Assosiated Press.

"Спікер Рожер Торрент заявив палаті у суботу, що голосування за кандидатуру колишнього регіонального міністра Жорді Турулла не відбудеться", - йдеться у повідомленні.

Напередодні Турулл не зміг отримати абсолютну більшість голосів каталонського парламенту, щоб очолити регіональний уряд. Планувалося, що в суботу відбудеться другий тур голосування.

Однак у п'ятницю Верховний суд Іспанії вирішив взяти Турулла і ще чотирьох каталонських політиків під варту. Крім того, щодо ще вісьмох політиків, серед яких і екс-глава уряду регіону Карлес Пучдемон, який утік до Бельгії, видано ордери на арешт.

Як відомо, багато членів уряду Каталонії звинувачуються в перевороті, розкраданні державних коштів та інших злочинах після проведення референдуму про незалежність регіону восени 2017 року.

Нагадаємо, суддя Верховного суду Іспанії пред'явив обвинувачення 13 каталонським політикам, у тому числі екс-главі уряду регіону Карлесу Пучдемону, в перевороті з метою оголосити незалежність Каталонії від Іспанії.