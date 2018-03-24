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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

Порошенко планує ініціювати закріплення у Конституції намірів України щодо членства в ЄС та НАТО

24 березня, 2018 - 13:40
Фото з архіву "Дня"

Президент України Петро Порошенко планує найближчим часом ініціювати внесення змін до Конституції для закріплення стратегії країни на євроатлантичну інтеграцію – членства в ЄС та НАТО. Про це Порошенко заявив на полігоні у П'ятихатках Київської обл. під час урочистостей до дня Служби безпеки України, передає "112 Україна".

"Найближчим часом я планую ініціювати внесення змін до Конституції для того, щоб зробити цей процес незворотнім, вказавши в Конституції стратегічну мету розвитку держави – членство в Європейському Союзі і членство в Північноатлантичному альянсі", – заявив Порошенко.

Як повідомлялося, Петро Порошенко раніше вже виступав за закріплення в Конституції прагнень України набути членство в ЄС і НАТО.

 

 

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