Порошенко: Росія намагається перемістити епіцентр гібридної війни до Києва

Президент України Петро Порошенко переконаний, що Російська Федерація намагається перемістити епіцентр гібридної війни з південного сходу України в її серце – Київ. Про це він заявив під час виступу на полігоні в П'ятихатках Київської обл. з нагоди урочистостей до дня Служби безпеки України, передає "112 Україна".

"Чим менше стрільб в зоні бойових дій, тим більше активність ворога в тилу. Агресор наполегливо намагається змістити епіцентр гібридної війни як можна ближче до серця України, а серце – це наша древня столиця, красень Київ", - зазначив глава держави.

Як приклад, Порошенко підкреслив, що за останній місяць співробітники СБУ провели дві масштабні спецоперації, які варті того, щоб бути на сторінках підручників. У їх числі "майстерно викрите вороже гніздо, яке готувало масштабні теракти в Києві з численними жертвами і держпереворот в інтересах Російської Федерації".

Як можемо припустити, мова про так звану "справу Савченко".

Нагадаємо, Верховна Рада кілька днів тому дала згоду на зняття з позафракційного народного депутата Надії Савченко недоторканності, а також схвалила її затримання і арешт. Напередодні суд обрав їй запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці.

Надію Савченко звинувачують: в змові з метою вчинення державного перевороту, організації держперевороту, організації замаху на життя державних діячів, організації терористичного акту, сприянні терористичній діяльності, незаконному поводженні зі зброєю.