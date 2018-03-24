Пріоритет СБУ - контррозвідувальний та антитерористичний захист держави, - Порошенко

Президент Петро Порошенко переконаний, що на сьогоднішній день Служба безпеки України підвищила свою професійність та ефективність і може ділитись унікальним досвідом протидії гібридній загрозі із країнами – партнерами України. Про це Президент сказав на урочистостях з нагоди 26-ї річниці створення Служби безпеки України, повідомляє прес-служба Адміністрації Президента.

«Як Глава держави бачу, що Служба безпеки насправді змінюється, зростає професійність та ефективність СБУ, підвищує Служба авторитет серед провідних партнерських спецслужб. Сьогодні СБУ не тільки вчиться, але й вчить сама як протидіяти гібридній загрозі, підривній роботі російських спецслужб. Вона має чим поділитись із своїми партнерами у сфері кібернетичної безпеки та протидії інформаційним війнам, які є важливою для росіян складовою гібридної війни», - підкреслив Петро Порошенко, додавши, що недарма Росія викидає мільярди доларів для фінансування своїх пропагандистських і дезінформаційних потужностей.

За словами Президента, цей досвід має особливе значення не лише для України, але й для країн – потенційних об’єктів російської агресії. «І надзвичайно важливо, щоб це розуміння, нарешті, прийшло до наших партнерів. Бо у 2014 році цю загрозу багато хто з них ставив під сумнів», - зауважив він.

«Реагуючи на зростання рівня тероризму, модернізовано структуру і завдання Центру спеціальних операцій «А», на виконання мого доручення. Сьогодні його особовий склад проходить підготовку за методиками, що успішно застосовуються у країнах – членах ЄС і НАТО», - також відзначив він.

«Новітній пріоритет СБУ – контррозвідувальний та антитерористичний захист критичної інфраструктури держави. Ми удосконалимо контррозвідувальний режим із залученням інших складових сектору безпеки й оборони держави», - наголосив Президент, нагадавши, що відповідну концепцію затвердив у жовтні 2017 року.

Окремо Глава держави акцентував на посиленні аналітичної складової роботи Служби, яка була повністю знищена 2013 року і працювала в інтересах Росії. «Зараз нами створено Ситуаційний центр з виявлення та аналізу загроз, започатковано інститут оперативних аналітиків. Активно впроваджуються новітні інформаційні технології», - зазначив він.

Глава держави також додав, що вже зареєстровано законопроект про Національне бюро фінансових розслідувань, яке позбавить всі інші правоохоронні органи, в тому числі і Службу безпеки, і Національну поліцію, і Генпрокуратуру, НАБУ, всі правоохоронні органи, крім цього бюро, можливостей втручатися в діяльність бізнесу. Він зауважив, що у НАБУ залишиться таке право, якщо мова буде йти про кошти державного бюджету. «Питання боротьби з економічною злочинністю, безумовно, важливі, але у Служби є і інші важливіші пріоритети: боротьба з тероризмом, диверсіями, забезпечення безпеки держави, як головна функція, та забезпечення безпеки громадян», - підкреслив Петро Порошенко.

Він висловив сподівання, що цей Закон буде ухвалено поточного року, і це відкриє нову сторінку в стосунках влади та бізнесу, і прикрих історій, які, на жаль, поки що трапляються у стосунках правоохоронних органів із підприємцями, більше не станеться.

Глава держави привітав офіцерів та співробітників СБУ із 26-ю річницею створення Служби та подякував кожному за віддану службу Україні. «Маєте по праву пишатися СБУ, співробітниками Служби і роботою в ім'я перемоги та заради майбутнього нашої рідної України», - сказав він.

По завершені урочистостей Глава держави ознайомився із можливостями снайперської, контрзасадної підготовки та діями тактичних груп зі звільнення заручників та надання медичної допомоги.