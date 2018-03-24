РФ озброює бойовиків "Талібану" в Афганістані, - генерал США

Росія підтримує і озброює бойовиків радикального ісламістського угруповання “Талібан”. Про це в ексклюзивному інтерв’ю BBC повідомив головнокомандувач військами США в Афганістані генерал Джон Ніколсон.

"Ми в курсі історій, розказаних талібами для журналістів, про фінансову підтримку, яку надає противник. Афганські лідери прямо в цей штаб приносили зброю, передавали його нам і говорили, що росіяни її передали “Талібану”", — сказав Ніколсон, додавши: "Ми знаємо, що росіяни причетні".

На його думку, співпраця Росії і “Талібану” почалася відносно нещодавно. Росія проводила масштабні навчання на афганському кордоні спільно з Таджикистаном.

“Це були антитерористичні навчання, але ми знаємо, як працюють росіяни: вони транспортують велику кількість обладнання, і частину його залишають там, на місці”, — розповів Ніколсон.

Звідси випливає, що російське озброєння потім перевозиться через кордон та постачається талібам.

За словами Ніколсона, йому важко оцінити ступінь підтримки, яку Росія надає талібам, проте високопоставлені афганські поліцейські в інтерв'ю ВВС говорили про постачання приладів нічного бачення, кулеметів середнього і великого калібру та іншої стрілецької зброї.

Афганські джерела кажуть, що ця зброя, швидше за все, використовувалася проти афганської армії і інструкторів НАТО, які супроводжують солдат при виконанні деяких бойових завдань.

“Активність стала інтенсивнішою за останні 18-24 місяців. Раніше ми не спостерігали такої дестабілізуючої діяльності Росії. За часом це збігається з ростом інтенсивності сирійського конфлікту”, — підкреслив Ніколсон.