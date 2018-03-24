Саудівська Аравія відкрила повітряний простір для ізраїльських літаків

Влада Саудівської Аравії уперше дала дозвіл на проліт повітряним простором країни літака, що прямував до Ізраїлю. Увечері четверга, 22 березня, в аеропорту імені Бен Гуріона сів Boeing 787-8 Dreamliner авіакомпанії Air India, що здійснював авіарейс Нью-Делі - Тель-Авів, повідомляє The Huffington Post India

Завдяки дозволу на проліт повітряним простором Саудівської Аравії, переліт тривав сім з половиною годин. Вийшовши зі саудівського повітряного простору, літак пролетів над Йорданією та над Західним берегом річки Йордан. Раніше через заборону прольоту над територією Саудівської Аравії, повітряним суднам, що обслуговували рейси з Ізраїлю в країни Азії, доводилося робити значний гак, пролітаючи над Червоним морем та Ефіопією.

Утім, поки що право прольоту в саудівському повітряному просторі отримала лише Air India. Ізраїльський авіаперевізник EL AL і надалі змушений пролітати над акваторією Червоного моря, здійснюючи рейси до країн Азії. Через це польоти тривають довше та потребують значно більше палива.

В уряді Ізраїлю це назвали "історичним днем". Принаймні, так висловився міністр туризму Ізраїлю Ярів Левін у одному з інтерв'ю для ЗМІ.

Він повідомив також про переговори з перевізниками зі Сінгапуру та Філіппін щодо використання нового маршруту та висловив упевненість, що і національний перевізник EL AL також згодом зможе використовувати нові можливості.

Оглядачі вважають, що цей крок вказує на зближення між саудитами та Ізраїлем на тлі спільної протидії загрозі з боку Ірану. Останнім часом ЗМІ неодноразово повідомляли про зміцнення неофіційних контактів між двома країнами попри відсутність дипломатичних відносин.