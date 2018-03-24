Сенат Італії вперше в історії очолила жінка

Члени італійського сенату в суботу обрали своїм головою кандидата від правої партії "Вперед, Італія" Марію Елізабетту Казеллаті, повідомляє Reuters.

Вона здобула перемогу в третьому раунді голосування. За неї проголосували як сенатори від її правоцентристської коаліції, так і представники руху "П'ять зірок".

Таким чином, вперше в історії Італії спікером сенату стала жінка, зазначає агентство ЕФЕ.

У свою чергу, правоцентристська коаліція підтримала кандидатуру Роберто Фіко (рух "П'ять зірок") на посаду спікера нижньої палати парламенту – Палати депутатів. У підсумку Р.Фіко домігся обрання в четвертому раунді голосування.

За підсумками проведених раніше в березні виборів жодна з політичних сил Італії не отримала більшості в парламенті. Тому в цьому випадку правоцентристи і "П'ять зірок" вирішили укласти угоду, щоб "поділити" між собою пости спікерів у палатах. Відсутність явного переможця на виборах, як відзначають спостерігачі, стане серйозною перешкодою під час формування наступного уряду країни.