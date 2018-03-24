Сьогодні у Києві частково обмежують рух трьома мостами

У Києві 24 березня рух транспорту Північним, Південним і мостом Метро частково обмежать через ремонт. Про це повідомили в КК "Київавтодор".

Зокрема, буде обмежено рух транспорту цієї суботи:

з 10:00 до 16:00 – Північним (Московським) мостом і мостом через р. Десенка в напрямку житлового масиву Троєщина;

з 14:00 до 20:00 – Південним мостом у напрямку центру міста;

з 14:00 до 20:00 – мостом Метро через Русанівську протоку в напрямку центру міста.

Комунальна корпорація закликає водіїв із розумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов’язаних з ремонтом.