Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову.
Ліна Костенко, українська письменниця-шістдесятниця, поетеса, громадський і культурний діяч

США звинувачує 9 іранців у кібератаках

24 березня, 2018 - 21:36
Фото: Reuters

Міністерство юстиції США в п’ятницю висунуло звинувачення проти 9 іранців у фінансованому державою викраденні конфіденційної інформації зі сотень університетів, приватних компаній і державних агентств, повідомляє Голос Америки.

Як повідомляє інформаційне агентство Associated Press, іранців звинуватили у роботі за вказівкою Корпусу вартових ісламської революції, з метою викрадення великої кількості наукових даних із сотень університетів як у США, так і за кордоном, а також з електронних скриньок працівників державних агентств і приватних компаній.

За словами прокурорів, обвинувачення пов'язані з Інститутом Mabna - іранською компанією, яка, принаймні з 2013 року працює на уряд Ірану для здійснення хакерських атак.

Навряд чи ці іранці будь-коли стануть перед судом у США, оскільки немає договору з Іраном про екстрадицію.

Також у п’ятницю Міністерство фінансів США включило Інститут Mabna та цих 9 іранців у санкційній список.

«Сьогодні ми не тільки оприлюднюємо імена цих іноземних хакерів, які скоїли зловмисні кібервторгнення, але ми також надсилаємо недвозначний сигнал їхнім спонсорам - урядові Ірану - що їхні дії не залишаться поза нашою увагою», - заявив директор ФБР Крістофер Рай.

 

Джерело: Голос Америки

Більше новин

Трамп заборонив трансгендерам служити в армії
Меркель виступила за нормалізацію відносин з Туреччиною
16-річна українка представить свій винахід на Олімпіаді геніїв у Нью-Йорку
В Узбекистані відбудеться міжнародна конференція з питань Афганістану
У Польщі розгортання системи ПРО США затримується до 2020 року
Пріоритет СБУ - контррозвідувальний та антитерористичний захист держави, - Порошенко

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 