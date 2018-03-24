США звинувачує 9 іранців у кібератаках

Міністерство юстиції США в п’ятницю висунуло звинувачення проти 9 іранців у фінансованому державою викраденні конфіденційної інформації зі сотень університетів, приватних компаній і державних агентств, повідомляє Голос Америки.

Як повідомляє інформаційне агентство Associated Press, іранців звинуватили у роботі за вказівкою Корпусу вартових ісламської революції, з метою викрадення великої кількості наукових даних із сотень університетів як у США, так і за кордоном, а також з електронних скриньок працівників державних агентств і приватних компаній.

За словами прокурорів, обвинувачення пов'язані з Інститутом Mabna - іранською компанією, яка, принаймні з 2013 року працює на уряд Ірану для здійснення хакерських атак.

Навряд чи ці іранці будь-коли стануть перед судом у США, оскільки немає договору з Іраном про екстрадицію.

Також у п’ятницю Міністерство фінансів США включило Інститут Mabna та цих 9 іранців у санкційній список.

«Сьогодні ми не тільки оприлюднюємо імена цих іноземних хакерів, які скоїли зловмисні кібервторгнення, але ми також надсилаємо недвозначний сигнал їхнім спонсорам - урядові Ірану - що їхні дії не залишаться поза нашою увагою», - заявив директор ФБР Крістофер Рай.