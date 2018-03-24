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Ліна Костенко, українська письменниця-шістдесятниця, поетеса, громадський і культурний діяч

Трамп готується вислати російських дипломатів зі США

24 березня, 2018 - 18:57
Фото: Reuters

Президент Дональд Трамп готується видворити десятки російських дипломатів зі США у відповідь на отруєння колишнього російського шпигуна у Великій Британії. Про це із посиланням на двох осіб, ознайомлених з ситуацією, повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, Трамп погодився з рекомендаціями радників, і, швидше за все, про видворення дипломатів буде оголошено в понеділок. Хоча джерела попереджають, що рішення Трампа може бути не остаточним. Джерела стверджують, Трамп готовий діяти, але хоче бути впевненим, що європейські союзники зроблять аналогічні кроки проти Росії.

У Білому домі інформацію про висилку відмовились коментувати.

Заступник прес-секретаря Білого дому Радж Шах повідомив виданню в суботу, що США твердо підтримують Велику Британію, засуджуючи обурливі дії Росії.

"Президент завжди розглядає можливість залучення Росії до відповідальності у відповідь на її зловмисні дії. На даний момент у нас немає спеціальних оголошень", - сказав він.

Вчора телеканал CNN з посиланням на обізнане джерело повідомив, що Рада національної безпеки США дала рекомендацію президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу про висилку російських дипломатів через отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері.

 

Джерело: День

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