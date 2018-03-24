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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

У Франції помер поліцейський, який обміняв себе на заручницю

24 березня, 2018 - 11:42
Фото Reuters

У Франції помер поліцейський, який у п'ятницю обміняв себе на захоплену в супермаркеті радикальним ісламістом заручницю.

Про смерть 45-річного Арно Бельтрама у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Жерар Коллон, передає ЄП.

"Франція ніколи не забуде його героїзм, його хоробрість та його жертву", - написав міністр.

У п’ятницю Арно Бельтрам здався 25-річному ісламісту Редуану Лакдіму, який захопив заручників у супермаркеті південного міста Треб.

Більшість заручників вдалося звільнити. Бельтрам запропонував себе в обмін на жінку, яку нападник використовував як живий щит. Дії поліцейського допомогли ліквідувати зловмисника, але в ході операції він сам був важко поранений. У ніч на суботу Бельтрам помер від тяжких ран.

Французький президент Еммануель Макрон, який назвав подію терактом, заявив, що поліцейський "пішов як герой", передає BFM TV.

В результаті захоплення заручників у супермаркеті загинули троє людей і ще 16 отримали поранення. Нападник був радикальним ісламістом, родом з Марокко, і вимагав звільнити терориста Салаха Абдеслама, єдиного живого підозрюваного у терактах в Парижі 2015 року.

Лакдім був відомий правоохоронцям за вчинення дрібних злочинів, пов’язаних з наркотиками, але правоохоронні служби не вважали, що він радикалізувався.

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