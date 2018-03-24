У Львові представили мистецький проект "Енергія UA" Олександра та Іванни Войтовичів (фото)

Яскраву й емоційно дуже позитивну живописну експозицію демонструють у Національному музеї ім. Андрея Шептицького, і, за словами авторів, – це відображення особливого відчуття того середовища, що дає поживу щоденному творчому спогляданню та постійному пошуку нового. Це не перший спільний проект митців – вони вже організовували «подружні» виставки у Львові, Тернополі, Будапешті та Києві.

Войтовичі – випускники Львівської національної академії мистецтв.

Олександр синтезує у творчості еротику й релігію, тілесне й духовне. Основна тема його творчості – портрет та оголена натура. «Алегорія в обцасах», «Екстаз – вихід за межі повсякденності», «Спокуса св. Антонія», «Нічний портрет», Siesta – ось неповний перелік проектів О. Войтовича, що мали неабиякий резонанс у рідному авторові Львові. Учасник Арт-Київ 2008, АrtExpoUkraine 2011 та міжнародних мистецьких акцій в Угорщині, Польщі, Іспанії, Франції, Італії, Великобританії. Відзначений Premio Internacional de Artes Plasticas 2003 в номінації рисунок в Іспанії та Premio Web Color 2005 в номінації живопис в Італії. 2014-го, як учасник Salon de Refuses у Лондоні, художник увійшов до ТОР 12 Artworks London. 2015 року, за версією 24ТВ каналу, увійшов у ТОР 24 українських художників, яких знають у світі. Виставляється переважно в Іспанії та Великобританії (Лондон).

Основний жанр Іванни – натюрморт. Художниця активно бере участь в виставках і пленерах як в Україні, так і за її межами (Угорщина, Іспанія, Польща, Словаччина). Мистецтвознавці говорять, що твори Іванни абсолютно впізнавані і відрізняються екстравагантністю та індивідуальною манерою. Натюрморт як основний жанр її творчості захоплює своєю метафізичністю, що межує з прихованим еротизмом та спробою проникнути через предмет у людську підсвідомість. «Мої роботи ніколи не несуть смутку, – зазначала в одному з інтерв’ю Іванна Войтович. – А якщо і є лірика, то вона – світла. Мета моєї творчості – нести позитивний настрій. Ніколи не малюю у пригніченому стані чи роздратована».

Іванна є автором і куратором неординарних проектів (зокрема, «На жовтому столі…», «Жіночі примхи», «Приборкання Ероса» та «Екстаз – вихід за межі повсякденності») авторства чоловіка.

Подружжя створило у Львові галерею Art Atelier Voytovych, де представлені збрки живопису, рисунку та декорів від Іванки та Олександра.

Щодо безпосередньо проекту «Енергія UA», то, за словами авторів, – це своєрідне продовження теми нещодавньої їхньої виставки Іndustrial nature, що була представлена у Києві в Музеї книги і друкарства як серія творів, котрі занурюють глядача у дещо різні атмосфери людського буття.

«Україна – територія, повна парадоксів та символів, які створюють дивну енергетичну зону, що інспірує на своєрідні візії та дає новий поштовх до невідомого через призму нібито буденного та непримітного. Загублена в часі наша UA промовляє до світу невідомою мовою власної історії та досвіду, бажаючи про щось сказати та можливо щось доповнити.... Часом це все проходить непомітно для світу, а часом стається «вибух» – емоційний, інтелектуальний та творчий. Саме таке і відбувається через дивну, але потужну енергію що прихована тут – в землі, в повітрі, в людях ...», – анонсували проект автори.

Відчути поштовх до невідомого через призму нібито буденного та непримітного у яскравому і дуже цікавому проекті Войтовичів «Енергія UA», що його представили учора, 23 березня, у Національному музеї ім. Андрея Шептицького (проспект Свободи, 20), встигнуть всі охочі – експозиція чинна до 15 квітня.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів