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Ліна Костенко, українська письменниця-шістдесятниця, поетеса, громадський і культурний діяч

У Львові вшановують пам'ять композитора-пісняра Ігоря Білозора (фото)

24 березня, 2018 - 20:30
Фото з архіву Володимира Дубаса та прес-служби ЛОДА

Сьогодні, 24 березня, виповнилося б 63 роки народному артисту України, керівнику вокально-інструментального ансамблю «Ватра» Ігорю Білозору (1955, Радехів – 2000, Львів). 

На Личаківський цвинтар, до могили автора «Маминої світлиці», «Пшеничного перевесла» та багатьох інших, які вже давно стали народними, прийшли представники обласної та міської гілок влади, близькі та друзі Ігоря Йосиповича, інші небайдужі до його творчості люди.

«Цей день особливий і такий ж сонячний, яким був сам Ігор Білозір, – зазначила, зокрема, директор департаменту культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації Мирослава Туркало. – В Ігоря Білозора були талант від Бога та пісні, які житимуть вічно, попри всі війни та незгоди».

Біля надгробка були покладені квіти та запалені лампадки. Священики провели чин панахиди. Хористи «Дударика» виконали кілька пісень Білозора.

Сьогодні ж з нагоди дня народження композитора у Львівській філармонії на камерній сцені проходить концерт «Ласкаво просимо». У програмі вечора – вподобані вже не одним поколінням хіти Білозора, а виконують їх Мар’ян Шуневич, Оксана Ковальова, Ірина Стефанко, Маріанна Лаба, квартет бандуристок «Львів’янки», тріо «Крайня хата» та гурт «19 клас».

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів

Джерело: День

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