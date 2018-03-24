У Перу президент Кучинський пішов у відставку

Конгрес Перу більшістю голосів прийняв відставку президента країни Педро Пабло Кучинський, повідомляє прес-служба Конгресу Перу на офіційній сторінці у Twitter.

"Приймається відставка і оголошується звільнення з посади президента республіки - пана Педро Пабло Кучинський, 105 голосів "за", 11 "проти" і четверо утрималися", - йдеться в повідомленні конгресу.

Parlamento aprobó carta de renuncia del señor Pedro Pablo Kuczynski y vacancia a la Presidencia de la República. Tras dicha decisión, se activó la línea de sucesión nombrando al señor Martín Vizcarra, Pdte. Constitucional de la República.

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— Congreso del Perú (@congresoperu) 24 марта 2018 г.

Згідно з конституцією Перу посаду глави держави тепер перейде до першого віце-президенту Мартіну Віскарра, повідомляє Reuters.

У середу Кучинський оголосив про рішення покинути свій пост, не чекаючи голосування в парламенті з питання про імпічмент. Він пояснив, що прийняв таке рішення на тлі сформованої в країні "некерованої обстановки, яка не дозволяє йти вперед".

Голосування щодо імпічменту мало відбутися на цьому тижні. В середині тижня ряд перуанських політиків, що раніше підтримував президента, закликав Кучинський піти у відставку. Це сталося після публікації відео, на якому члени конгресу, що підтримують президента, обіцяють члену однієї з опозиційних партій Перу ряд привілеїв, якщо він не буде голосувати на підтримку імпічменту Кучинський.

Голосування з питання імпічменту мало відбутися на тлі звинувачень на адресу президента в тому, що він збрехав конгресу, щоб приховати свої зв'язки з бразильської будівельною компанією Odebrecht, замішаної в корупційному скандалі, який торкнувся значної частини Латинської Америки.

Голосування щодо імпічменту президента Перу вже проходило в грудні 2017 року, тоді за відсторонення Кучинський проголосувало недостатня кількість депутатів.