У Польщі розгортання системи ПРО США затримується до 2020 року

У зв'язку з технічними проблемами завершення польської ділянки американської системи протиракетної оборони буде відкладено до 2020 року.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на заяву Міністерства оборони Польщі.

Протиракетний об’єкт, що будується на балтійському узбережжі Польщі, є частиною оборонного комплексу НАТО, який після завершення простягатиметься від Гренландії до Азорських островів.

За словами польського міністерства, влада США повідомила про затримку будівельних робіт на об'єкті в Редзіково з вини підрядника.

Голова Агентства протиракетної оборони США генерал-лейтенант Семюел Ґрівз визнав затримку в ході слухань в Сенаті.