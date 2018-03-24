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У Польщі розгортання системи ПРО США затримується до 2020 року

24 березня, 2018 - 22:23
Фото: Reuters

У зв'язку з технічними проблемами завершення польської ділянки американської системи протиракетної оборони буде відкладено до 2020 року.  

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на заяву Міністерства оборони Польщі.

Протиракетний об’єкт, що будується на балтійському узбережжі Польщі, є частиною оборонного комплексу НАТО, який після завершення простягатиметься від Гренландії до Азорських островів.

За словами польського міністерства, влада США повідомила про затримку будівельних робіт на об'єкті в Редзіково з вини підрядника.

Голова Агентства протиракетної оборони США генерал-лейтенант Семюел Ґрівз визнав затримку в ході слухань в Сенаті.

 

Джерело: Голос Америки

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