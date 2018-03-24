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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

У результаті атаки авіації у Сирії загинули 37 мирних жителів

24 березня, 2018 - 09:40
Фото Reuters

У Сирії в результаті атаки авіації підтримуваного Росією уряду Башара Асада запальними бомбами по місту Арбін в районі Східної Гути в п'ятницю, 23 березня, загинули 37 мирних жителів. Про це інформують в добровольчої організації "Білі каски", передає РБК.

Активісти зазначають, що бомби потрапили в бомбосховище в місті Арбін. "Щонайменше 37 цивільних були спалені запальними бомбами", - повідомили в організації. Також повідомляється, що серед загиблих багато жінок і дітей.

У той же час Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що атаку на Арбін вчинила, імовірно, російська авіація.

Нагадаємо, 22 березня в результаті авіаудару в Східній Гуті загинули щонайменше 19 мирних жителів.

Представники неурядової організації "Лікарі без кордонів" відзначають, що ситуація в Східній Гуті погіршується з кожним днем, а місцеві жителі практично відрізані від медичної допомоги.

 

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