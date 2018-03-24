У столиці Румунії поліцейські вийшли на акції протесту

Кілька тисяч поліцейських і співробітників пенітенціарних установ Румунії вийшли в суботу, 24 березня, на акцію протесту перед будинком Міністерства внутрішніх справ.

Представники правоохоронних органів вимагають поліпшення умов праці і підвищення заробітної плати, повідомляє Укрінформ.

«Мій стаж роботи у правоохоронних органах становить 25 років, проте оплата праці здійснюється за законами десятирічної давності. Додаткові робочі години не компенсуються ні вихідними, ні грошима. Ми вимагаємо перегляду всіх норм оплати праці», - заявив один з учасників акції.

Аналогічну думку висловив і лідер Національної профспілки працівників МВС і пенітенціарних установ Думітру Коарне.

Після акції перед будинком МВС протестувальники планують пройти маршем вулицями Бухаресту до будинку уряду Румунії.