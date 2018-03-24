Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову.
Ліна Костенко, українська письменниця-шістдесятниця, поетеса, громадський і культурний діяч

У столиці Румунії поліцейські вийшли на акції протесту

24 березня, 2018 - 16:47
Фото: Укрінформ

Кілька тисяч поліцейських і співробітників пенітенціарних установ Румунії вийшли в суботу, 24 березня, на акцію протесту перед будинком Міністерства внутрішніх справ.

Представники правоохоронних органів вимагають поліпшення умов праці і підвищення заробітної плати, повідомляє Укрінформ.

«Мій стаж роботи у правоохоронних органах становить 25 років, проте оплата праці здійснюється за законами десятирічної давності. Додаткові робочі години не компенсуються ні вихідними, ні грошима. Ми вимагаємо перегляду всіх норм оплати праці», - заявив один з учасників акції.

Аналогічну думку висловив і лідер Національної профспілки працівників МВС і пенітенціарних установ Думітру Коарне.

Після акції перед будинком МВС протестувальники планують пройти маршем вулицями Бухаресту до будинку уряду Румунії.

Джерело: Укрінформ

Більше новин

ЗС Туреччини оголосили про звільнення Афріну
Маск видалив сторінки своїх компаній у Facebook
У Львові вшановують пам'ять композитора-пісняра Ігоря Білозора (фото)
Трамп готує найсильнішу армію в історії США
У Перу президент Кучинський пішов у відставку
Трамп готується вислати російських дипломатів зі США

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 