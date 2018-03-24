У Житомирі триває книжковий форум "Дієслово" (фото)

Другий книжковий форум «Дієслово» , до уваги відвідувачів якого запропоновані книги 15 видавництв, проходить в приміщенні Житомирського музично-драматичного театру ім. І. Кочерги.

Книжковий форум стартував 23 і триватиме по 25 березня. На ньому зібралися видавці, автори, літературні критики і журналісти. За їх участі в драмтеатрі відбуваються творчі зустрічі, книжкові презентації, круглі столи та дискусії на тему сучасної української літератури.

Крім того, окремі локації можна відвідати в Gnatyuk Art Center. Серед відомих учасників форуму – Сергій Лазо, Артем Полежака, Ірен Роздобудько та Ігор Жук і ще більше двадцяти письменників, з якими зустрічалися цими днями. Не менш цікаве спілкування очікується і завтра. Зокрема, в Gnatyuk Art Center буде можливість поспілкуватися з письменником та філософом Володимиром Єрмоленком (м. Київ) . До житомирян має завітати на творчу зустріч і Зоя Казанжи (м. Одеса).

Серед відвідувачів заходу чимало шанувальників творчого слова з Житомирщини, сусідніх міст, яких захоплює атмосфера книжкового форуму і спілкування в одному просторі видавців, авторів і читачів. Організатори книжкового форуму «Дієслово» стверджують, що ідеєю цього заходу є популяризація української книги в суспільстві і підняття рейтингу друкованого слова та ролі книжки у нашому житті.

Оксана КЛИМЧУК