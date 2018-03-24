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Ліна Костенко, українська письменниця-шістдесятниця, поетеса, громадський і культурний діяч

У Житомирі триває книжковий форум "Дієслово" (фото)

24 березня, 2018 - 21:59
Фото Оксани КЛИМЧУК

Другий книжковий форум «Дієслово» ,  до уваги  відвідувачів якого  запропоновані   книги 15 видавництв, проходить в  приміщенні  Житомирського музично-драматичного театру ім. І. Кочерги.  

Книжковий форум стартував  23 і триватиме по 25 березня. На ньому зібралися видавці, автори, літературні критики і журналісти. За їх участі в драмтеатрі відбуваються творчі зустрічі, книжкові презентації, круглі столи та дискусії на тему сучасної української літератури.

Крім того, окремі локації  можна відвідати в Gnatyuk Art Center. Серед відомих учасників форуму –  Сергій Лазо, Артем Полежака, Ірен Роздобудько та Ігор Жук і ще більше двадцяти письменників, з якими зустрічалися цими днями. Не менш цікаве спілкування очікується  і завтра. Зокрема, в Gnatyuk Art Center буде можливість поспілкуватися  з письменником та філософом Володимиром Єрмоленком (м. Київ) . До житомирян має завітати на творчу зустріч і Зоя Казанжи (м. Одеса).

Серед відвідувачів  заходу чимало шанувальників творчого слова з Житомирщини, сусідніх міст, яких захоплює  атмосфера книжкового форуму і спілкування в одному просторі видавців, авторів і читачів. Організатори книжкового форуму «Дієслово» стверджують, що ідеєю цього заходу є популяризація української книги в суспільстві і підняття рейтингу друкованого слова та ролі книжки у нашому житті.

Оксана КЛИМЧУК

Джерело: День

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