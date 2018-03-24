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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

В Ірпінському регіоні зафіксовано спалах кору та вітрянки

24 березня, 2018 - 11:58

В Ірпінську лікарню у Київській області госпіталізовано п'ятеро хворих з підозрою на кір та ще шестеро - з вітрянкою. Серед хворих - вагітна жінка. Про це повідомляє сайт Київської ОДА.

"До медичного закладу КЗ «Ірпінська центральна міська лікарня» за медичною допомогою звернулося шість військовослужбовців з вітрянкою та ще п’ятеро з підозрою на кір. Серед хворих є одна жінка, з терміном 36 тижнів вагітності. Нині хворі знаходяться в інфекційному відділенні Ірпінської лікарні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в Київській ОДА у зв’язку з цим було скликано оперативний штаб по ліквідації захворювань на кір та вітряну віспу. Головному лікарю Ірпінської центральної міської лікарні доручено контролювати епідситуацію серед військових, цивільного населення, у тому числі і дітей.

Крім того, здійснюється перевірка щеплень.

Як відомо, з початку 2018 року на кір в Україні захворіло 7752 людини - 2687 дорослих і 5065 дітей. Госпіталізовано 5352 людей. З початку року від ускладнень кору померло семеро людей: п'ятеро дітей і двоє дорослих.

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