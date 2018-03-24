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Ліна Костенко, українська письменниця-шістдесятниця, поетеса, громадський і культурний діяч

В Пекіні на Міжнародному кінофестивалі вперше буде представлена Україна

24 березня, 2018 - 17:53
Фото: Reuters

На одному з найбільших кінофестивалів в азіатському регіоні -  на 8-му Міжнародному кінофестивалі в Пекіні, який відбудеться з 15 по 22 квітня, - українська кіноіндустрія буде вперше представлена національним стендом.

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства України з питань кіно.

"Робота стенду організована завдяки спільним зусиллям Державного агентства України з питань кіно та Української Кіноасоціації. Локація Українського стенда в Пекіні: готель Beijing International Hotel, Convention Center, стенд № E12. Стенд працюватиме 18-20 квітня", - ідеться в повідомленні.

За словами голови Держкіно Пилипа Іллєнка, присутність України вперше на кіноринку Пекінського міжнародного кінофестивалю є важливим кроком, що сприятиме виходу українського кінопродукту на ринок Південно-Східної Азії.

"Це важливо для розширення географії міжнародної співпраці українських кіновиробників з іноземними професіоналами", - зазначає він.

Як зазначається, українсько-китайське партнерство у сфері кіноіндустрії вже має свої певні результати і продовжує активно набирати обертів. На сьогодні китайськими компаніями були придбані права на фільм-фентезі "Сторожова Застава", анімаційний фільм "Викрадена принцеса", кримінальну комедію "DZIDZIO. Контрабас", і це лише за період 2017-2018 років.

Військова драма українсько-російського виробництва "Незламна" була представлена у конкурсній програмі 5-го Пекінського міжнародного кінофестивалю, де виконавиця головної ролі отримала головну нагороду "Храм неба" в номінації "Найкраща акторка".

Джерело: День

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