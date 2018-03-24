В Узбекистані відбудеться міжнародна конференція з питань Афганістану

У столиці Узбекистану йде підготовка до міжнародної конференції високого рівня з питань Афганістану «Мирний процес, співпраця в сфері безпеки і регіональна взаємодія», яка пройде в Ташкенті 26-27 березня, повідомляє Анадолу.

Узбекистан, який брав участь в таких міжнародних ініціативах, як «Кабульський процес», «Московський формат консультацій щодо Афганістану», конференція «Серце Азії-Стамбульський процес», засідання контактної групи «ШОС-Афганістан» і Конференція регіонального економічного співробітництва по Афганістану, прагне до більш активному внеску в справу забезпечення безпеки і стабільності в регіоні.

У МЗС Узбекистану повідомили, міжнародна конференція щодо Афганістану пройде в Ташкенті за участю президента Шавкат Мірзіёева і президента Афганістану Ашрафа Гані.

Очікується, що за підсумками конференції буде прийнята Ташкентська декларація.

У проекті декларації йдеться, що мирний процес в Афганістані повинен протікати при активній участі влади цієї країни. Озброєна опозиція повинна бути визнана в якості законної сили, що дозволить інтегрувати її в політичне життя Афганістану, і тим самим просунути мирний процес в цілому. Засуджуються будь-які форми і прояви тероризму.