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Ліна Костенко, українська письменниця-шістдесятниця, поетеса, громадський і культурний діяч

В Узбекистані відбудеться міжнародна конференція з питань Афганістану

24 березня, 2018 - 22:29
Фото: AFP

У столиці Узбекистану йде підготовка до міжнародної конференції високого рівня з питань Афганістану «Мирний процес, співпраця в сфері безпеки і регіональна взаємодія», яка пройде в Ташкенті 26-27 березня, повідомляє Анадолу.

Узбекистан, який брав участь в таких міжнародних ініціативах, як «Кабульський процес», «Московський формат консультацій щодо Афганістану», конференція «Серце Азії-Стамбульський процес», засідання контактної групи «ШОС-Афганістан» і Конференція регіонального економічного співробітництва по Афганістану, прагне до більш активному внеску в справу забезпечення безпеки і стабільності в регіоні.

У МЗС Узбекистану повідомили, міжнародна конференція щодо Афганістану пройде в Ташкенті за участю президента Шавкат Мірзіёева і президента Афганістану Ашрафа Гані.

Очікується, що за підсумками конференції буде прийнята Ташкентська декларація.

У проекті декларації йдеться, що мирний процес в Афганістані повинен протікати при активній участі влади цієї країни. Озброєна опозиція повинна бути визнана в якості законної сили, що дозволить інтегрувати її в політичне життя Афганістану, і тим самим просунути мирний процес в цілому. Засуджуються будь-які форми і прояви тероризму.

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