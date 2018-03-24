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Ліна Костенко, українська письменниця-шістдесятниця, поетеса, громадський і культурний діяч

В Єгипті вибухнув замінований автомобіль, 2 людини померли

24 березня, 2018 - 15:40

В єгипетському місті Александрія пролунав потужний вибух. У суботу, 24 березня, в одному з кварталів мегаполісу вибухнув замінований автомобіль, повідомляє інформагенція Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ. Внаслідок інциденту загинув водій транспортного засобу та один поліцейський.

Раніше у міністерстві внутрішніх справ країни повідомляли про одного загиблого та щонайменше чотирьох поранених поліцейських, передає AP. У відомстві наголошують, що головною ціллю нападу був керівник служби безпеки Александрії. Поки що жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за скоєне. Інцидент стався за два дні до проведення виборів президента Єгипту, на яких чинний президент країни Абдель-Фатах аль-Сісі балотуватиметься на другий термін.

Нагадаємо, у лютому цього року силовики та армія Єгипту розпочали потужну антитерористичну операцію на Сінайському півострові. Операція проводилася у відповідь на серію терактів, скоєних торік. Упродовж 2017 року в Єгипті від терактів загинули сотні людей. У листопаді внаслідок атаки терористів на мечеть на Сінайському півострові загинули 311 осіб.

 

Джерело: Deutsche-Welle

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