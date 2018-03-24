Верховний суд Іспанії видав європейський ордер на арешт Пучдемона

Верховний суд Іспанії видав європейський ордер на арешт колишнього голови женералитата (уряду) Каталонії Карлеса Пучдемона і ще чотирьох політиків, які виїхали з Іспанії. Про це 23 березня повідомило видання El Pais з посиланням на джерела в суді.

Суддя Пабло Льярена в п'ятницю обирав запобіжний захід для п'яти каталонських політиків, які брали участь в організації референдуму про незалежність Каталонії. Суд через побоювання, що підозрювані можуть втекти за кордон, заарештував їх без права виходу під заставу. Серед що потрапили під варту виявився кандидат на пост глави уряду Каталонії Жорді Туруль.

Джерела в суді повідомили виданню, що суд також видав європейські ордери на арешт організаторів референдуму, які втекли за кордон, включаючи Пучдемона. Офіційно ця інформація не підтверджувалася.

Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність. Згідно з результатами, за незалежність проголосували 90,18% при явці в 43%. Уряд Іспанії не визнала де-факто оголошення Каталонією незалежності.

27 жовтня уряд Каталонії проголосувало за проголошення незалежності від Іспанії.

У той же час Сенат Іспанії проголосував за введення в дію ст. 155 Конституції країни, згідно з якою призупиняється самоврядування в Каталонії. У той же день прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой розпустив парламент Каталонії і оголосив нові вибори. Після повідомлення в офіційній газеті іспанського уряду управління в Каталонії перейшло до уряду в Мадриді.

Після цього колишній голова Каталонії Карлес Пучдемон виїхав у Бельгію разом з п'ятьма членами свого уряду. Влада Бельгії заявила, що Пучдемон може перебувати на території країни, як і будь-який громадянин європейської країни. Пізніше відсторонений лідер Каталонії заявив, що буде знаходитися в Бельгії до позачергових виборів в каталонський парламент.