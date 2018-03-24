Вінничани міняли макулатуру на еко-подарунки (фото)

У Вінниці в рамках Всесвітньої акції «Година землі» влаштували масштабний збір макулатури. Ще зранку у холі Вінницької міськради розташували баки для збору використаного паперу, за кожен кілограм якого можна було отримати еко-приз – від LED-лампочки до еко-ручки. Окрім цього, городян навчали сортувати сміття, переробляти використаний папір у нові оригінальні листівки та ділилися секретами, як можна заробити гроші на смітті.

«Вінниця не вперше проводить заходи з нагоди «Година землі», але щороку формат проведення дещо змінюється. Традиційним залишається збір макулатури. Так, торік ми зібрали 600 кг старого паперу, виручені кошти були витрачені на проведення тренінги з енергоощадності, – розповідає співкоординаторка проекту «Екологічний дім» БФ «Подільська громада» Надія Лінчук. – Цього року, за попередніми розрахунками, ми зберемо більше макулатури, бо люди приносять не по 2–3 кілограми, а по 10–15. Усі вони мають можливість отримати подарунок, все залежить від того, скільки макулатури здали. Серед призів маємо еко-ручки, блокноти, LED-лампочки, еко-сумки та аератор, який кріпиться на кран, що дозволяє зменшує використання води на 50 %. Людина, яка принесла більше 15 кг, а у нас таких вже було багато, може отримати всі подарунки, як заохочення».

Надвечір у рамках акції «Година землі» в NGO-HUB відбудеться акустичний концерт «Музика у темряві», про який писав «День». А щоб привернути увагу до питання відповідального використання ресурсів, з 20:30 до 21:30 буде вимкнено підсвітку на Європейській площі, майдані Незалежності, біля входу у Центральний парк. Також – на фасадах будівель Вінницької обласної державної адміністрації, Державного архіву Вінницької області, школи № 2, Свято-Преображенського кафедрального Собору. Тобто на усіх історичних об’єктах, що розташовані в центрі Вінниці.

Для довідки: Акція «Година Землі» проводиться з ініціативи незалежної природоохоронної організації Всесвітнього фонду природи (WWF). Організатори акції «Година Землі» акцентують увагу на тому, що лише разом можна подолати проблеми зміни клімату і досягнення гармонії з природою.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора