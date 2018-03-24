Внаслідок сутичок у Барселоні постраждали 27 людей

У Барселоні внаслідок сутичок між мітингувальниками і каталонською поліцією біля будівлі представництва уряду Іспанії постраждали 27 людей. Як повідомляє El Mundo, більшість постраждалих відбулися легкими забоями.

Загалом на акцію протесту проти рішень іспанського суду про арешт п'ятьох каталонських політиків вийшли 10 тис. осіб. Мітингувальники почали кидати пляшки і запалювати димові шашки, намагаючись прорвати оточення поліції, але правоохоронці застосували гумові кийки та зробили кілька пострілів холостими патронами у повітря.

Акція протесту біля будівлі представництва іспанського уряду в Барселоні триває. Також відбуваються протести в різних містах автономного співтовариства.

У ході демонстрацій протестувальники палять портрети короля і закликають до загального страйку. Крім того, мітингувальники перекрили кілька трас у Каталонії.

Як повідомлялося, напередодні Верховний суд Іспанії взяв під варту п'ятьох каталонських політиків, обвинувачених у заколоті з метою оголосити незалежність автономії від Іспанії. Також суд видав європейський ордер на арешт Карлеса Пучдемона, колишнього голови женералітата Каталонії.

1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність. Згідно з результатами, за незалежність проголосували 90,18% при явці в 43%. Уряд Іспанії не визналв де-факто оголошення Каталонією незалежності, вимагаючи від влади автономії чітко висловитися щодо незалежності регіону.

Після оголошення Каталонії про свою незалежність Сенат Іспанії запровадив ст. 155 Конституції країни, призупинивши самоврядування в Каталонії. Парламент Каталонії розпустили і оголосили нові вибори.

8 листопада Конституційний суд Іспанії визнав резолюцію про незалежність Каталонії недійсною.