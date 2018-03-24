Вулкан Етна на острові Сицилія сповзає до Середземного моря, - вчені

Вчені з Відкритого університету Великобританії встановили, що весь масив вулкана Етна на острові Сицилія сповзає до Середземного моря зі швидкістю 14 мм на рік. Про це повідомляє BBC.

Така швидкість здається незначною, але дослідження з вулканології свідчать, що рух по похилій може призвести до катастрофічних наслідків. На думку британських дослідників, активність вулкана може зрости.

"Поки що немає причин для тривоги, але за цим процесом потрібно стежити, особливо якщо швидкість руху збільшується", - сказав керівник дослідження Джон Мюррей з Відкритого університету.

Геологи помістили високоточні GPS-станції по периметру найбільшого вулкана Європи і фіксували дані протягом 11 років. Виявилося, що Етна рухається у південно-східному напрямку, до міста Джарре. Цьому сприяє слабка і податлива порода в основі вулкана.

Вулкан Етна вивергався рівно рік тому. Внаслідок виверження постраждало щонайменше десятеро осіб.