Заборону на виїзд за кордон мають майже 100 тисяч боржників за виплатою аліментів

В Україні заборону на виїзд за кордон мають майже 100 тис. боржників за виплатою аліментів. Про це в інтерв'ю "5 каналу" повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

За його словами, окрім того заборону на кермування транспортними засобами через несплату аліментів мають близько 90 тис. осіб, заборону на користування зброєю та на полювання – понад 80 тис. осіб.

За словами Петренка, в Україні зараз більш ніж 600 тис. неплатників аліментів.

"Також ми ввели суспільно корисні роботи - для тих, хто, умовно кажучи, не має нічого офіційного і легальних доходів. По всій Україні складено вже понад 8 тисяч протоколів. (22 березня, - ред.) Солом'янський суд вперше виніс рішення та направив одного такого батька на 150 годин суспільно корисних робіт", - повідомив міністр.

За інформацією Мін'юсту, наразі в Україні приблизно 3 млн дітей живуть у неповних сім'ях і мають право на аліменти або отримують їх. При цьому кожне четверте рішення суду в Україні стосується саме стягнення аліментів.

Нагадаємо, 6 лютого в Україні набув чинності закон про обмеження для неплатників аліментів.

Коли сума несплачених аліментів перебільшить суму за півроку, до боржника застосують обмеження до моменту виплати грошей - у праві на виїзд за кордон, на керування автівкою, на користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, на полювання.

Того ж дня Міністерство юстиції відкрило Єдиний реєстр злісних неплатників аліментів. Людину, яка має борг зі сплати аліментів, можна знайти за прізвищем і датою народження.