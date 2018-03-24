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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

ЗМІ: США та до 20 європейських країн готові вислати російських дипломатів

24 березня, 2018 - 09:57

США та до 20 європейських країн готуються вислати російських дипломатів після звинувачення керівництва РФ у отруєнні колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки. Про це повідомляє видання идання The Times.

За даними видання, комплексні заходи країн розпочнуться 26 березня після того як із Росії відкличуть посла Європейського союзу.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ РФ оголосило персонами нон грата 23 британських дипломатів, а також наказало припинити діяльність Британської ради в зв'язку з неврегульованістю її діяльності.

Ці заходи були прийняті у відповідь на висилку російських дипломатів з Великої Британії в зв'язку з застосуванням хімічної зброї в британському Солсбері. Лондон вважає, що за отруєнням токсичною речовиною Новачок колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії стоїть Москва.

 

Джерело: Еспресо

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