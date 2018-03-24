ЗС Туреччини оголосили про звільнення Афріну

Район Афрін на північному заході Сирії повністю очищений від терористів, ведуться роботи з розмінування територій з метою забезпечення безпечного повернення мирного населення в свої будинки, йдеться в заяві Генштабу ЗС Туреччини. Про це повідомляє турецьке агентство Анадолу.

Згідно з повідомленням, сапери ЗС Туреччини проводять роботу з виявлення і знищення вибухових пристроїв і мін, закладених терористами на північному заході Сирії.

Операція «Оливкова гілка» з очищення сирійського району Афрін від терористів PYD / PKK і ДЕАШ почалася 20 січня. Турецька армія робить все можливе для мінімізації збитку мирному населенню Афрін. Режим Башара Асада в липні 2012 року здав без бою Афрін терористам PYD / PKK. Після цього Афрін перетворився в один з активних центрів терористичної діяльності в регіоні.

Дії Туреччини в Афрін засновані на нормах міжнародного права, Статуту Ради безпеки ООН, зокрема, право держав на індивідуальну або колективну самооборону.

Шість міст в районі Афрін - Раджу, Бюльбюль, Шейх Хадід, Джіндерес і Мабатли - очищені від бойовиків YPG / PKK.