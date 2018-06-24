Актори Кіт Герінгтон і Роуз Леслі з серіалу "Гра престолів" одружилися

Актори Кіт Герінгтон - виконавець ролі Джона Сноу в серіалі "Гра престолів" – та Роуз Леслі, яка зіграла кохану героя, одружилися в шотландській області Абердіншир в суботу, 23 червня. Про це повідомляє BBC.

Церемонія одруження пройшла в церкві поблизу міста Інверурі. Уклавши шлюб, молодята вирушили в замок, що належить батькові нареченої, де був влаштований прийом з нагоди події.

На урочистостях були присутні кілька колег Харінгтона і Леслі по знімальному майданчику, включаючи актора Пітера Дінклейджа і актрис Мейсі Вільямс, Софі Тернер і Емілію Кларк.

Пара познайомилася на зйомках серіалу в 2012 році. Про заручини Харінгтона і Леслі стало відомо у вересні минулого року.

Серіал HBO "Гра престолів" створений за мотивами циклу романів "Пісня льоду і полум’я" Джорджа Мартіна. Прем’єра першого сезону відбулася 17 квітня 2011 року. Серіал є одним з найдорожчих проектів в історії американського телебачення. Заключний (восьмий) сезон саги, як очікується, вийде в ефір в 2019 році.