Чавушоглу назвав дострокові вибори найважливішими в історії Туреччини

24 червня, 2018 - 16:53
Глава Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу назвав дострокові президентські і парламентські вибори, які проходять в країні 24 червня, найважливішими в історії Туреччини.
Про це він заявив журналістам, передає Anadolu.
"Це - найважливіші вибори в нашій історії. Туреччина зараз переживає непростий період свого розвитку, оскільки в країні змінюється форма державного управління. Дасть Бог, сьогоднішнє голосування позитивно відіб'ється на подальшому розвитку країни", - сказав міністр.
Нагадаємо, що в Туреччині розпочалося голосування на дострокових президентських і парламентських виборах.
Джерело: День