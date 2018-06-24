Чавушоглу назвав дострокові вибори найважливішими в історії Туреччини

Глава Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу назвав дострокові президентські і парламентські вибори, які проходять в країні 24 червня, найважливішими в історії Туреччини.

Про це він заявив журналістам, передає Anadolu.

"Це - найважливіші вибори в нашій історії. Туреччина зараз переживає непростий період свого розвитку, оскільки в країні змінюється форма державного управління. Дасть Бог, сьогоднішнє голосування позитивно відіб'ється на подальшому розвитку країни", - сказав міністр.

Нагадаємо, що в Туреччині розпочалося голосування на дострокових президентських і парламентських виборах.