День в ООС: Бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ із забороненої зброї

Упродовж 24 червня, від 7-ої ранку і до 18-ї години вечора, бойовики продовжували збройні провокації проти українських військ, один боєць ЗСУ поранений.

Про це повідомляє прес-служба ООС.

"Ворог 5 разів порушував режим припинення вогню і у всіх випадках обстріли велися із забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - сказано у повідомленні.

На Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське ворог обстріляв українські позиції із мінометів калібром 82 мм, БМП, гранатометів та стрілецької зброї.

На Маріупольському напрямку ситуація загострилася. Бойовики вели щільний вогонь по захисниках Водяного із ствольної артилерії калібром 122 мм та 152 мм. Ворог також активно застосовував міномети всіх типів, автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю. Під час бойових дій у цьому районі один український військовослужбовець отримав поранення.

Також обстрілів із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем та 82-мм мінометів зазнали позиції українських захисників біля Гнутового та Богданівки, а Лебединське, окрім артилерії, обстрілював танк.