Денісова просить Авакова взяти під контроль розслідування нападу на табір ромів у Львові

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова направила звернення до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з проханням дати належну правову оцінку діям радикально налаштованих осіб, які вчинили напад на поселення ромів на околиці Львова.

Про це повідомляє прес-служба омбудсмена.

"Я бачу тут явні ознаки дискримінації за національною ознакою і розпалювання ворожнечі відносно ромської національної меншини, тому направила звернення до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з проханням дати належну правову оцінку діям радикально налаштованих осіб щодо тимчасового поселення ромів у Львівській області та вжити відповідних заходів реагування", - написала Денісова

Вона також закликала "бути терпимими і толерантними один до одного".

Нагадаємо, що під Львовом скоєно напад на табір ромів, є загиблий.