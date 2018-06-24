Доба в зоні проведення ООС: 25 ворожих обстрілів, 5 поранених військових, бої на всіх напрямках

На Донбасі за минулу добу, 23 червня, бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Про це повідомляє пре-центр штабу ООС на сторіці у Facebook.

"Російські окупаційні війська 25 разів вдавалися до прицільного вогню по наших позиціях, десять разів ворог застосовував артилерію та міномети. Підрозділи Об'єднаних сил не дозволяли противнику покращити тактичне положення, вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у першій половині доби ворог активно застосовував ствольну артилерію та міномети, а ввечері на деяких ділянках лінії зіткнення – БМП.

Бої тривали в районі населених пунктів Новотошківське, Кримське, Світлодарськ та Золоте, що на Луганщині. Не припинялися бойові дії на Донецькому напрямку поблизу Кам’янки, Пісків та Авдіївки. Найбільш активні бойові дії упродовж доби точилися на Маріупольському напрямку – в районі населених пунктів Лебединське, Павлопіль, Широкіне та Водяне.

У штабі повідомили, що 5 наших захисників отримали поранення. Всі вони госпіталізовані і їм надається кваліфікована медична допомога.

Упродовж поточної доби російські найманці один раз відкривали вогонь по наших захисниках з РПГ та стрілецької зброї у районі населеного пункту Гнутове, що на Маріупольському напрямку.