Facebook випустив друкований журнал "Grow"

Соціальна мережа Facebook почала видавати власний друкований журнал Grow.

Про це повідомляє FIPP.

Вказано, що видання виходитиме раз у три місяці й буде присвячене бізнес-тематиці. На першій обкладинці журналу розмістили фото креативного директора бренду одягу Nylon Оскара Олссона.

За словами журналіста Піта ван Нікерка, журнал можна почитати в залах очікування для пасажирів бізнес-класу аеропорту “Хітроу” та ще в кількох “ексклюзивних” локаціях Лондона.

Варто відзначити, що існує цифрова версія журналу.