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Facebook випустив друкований журнал "Grow"

24 червня, 2018 - 22:50
Фото з відкритих джерел

Соціальна мережа Facebook почала видавати власний друкований журнал Grow.

Про це повідомляє FIPP.

Вказано, що видання виходитиме раз у три місяці й буде присвячене бізнес-тематиці. На першій обкладинці журналу розмістили фото креативного директора бренду одягу Nylon Оскара Олссона.

За словами журналіста Піта ван Нікерка, журнал можна почитати в залах очікування для пасажирів бізнес-класу аеропорту “Хітроу” та ще в кількох “ексклюзивних” локаціях Лондона.

Варто відзначити, що існує цифрова версія журналу.

Джерело: День

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