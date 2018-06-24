Гутерреш та Помпео обговорили прогрес у питанні КНДР

Державний секретар США Майк Помпео обговорив у суботу в Вашингтоні з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешом розвиток ситуації на північнокорейському напрямі, а також ряд інших важливих питань міжнародної політики. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США, передає "Укрінформ".

"Держсекретар США і генсек ООН обговорили успіхи саміту в Сінгапурі й зусилля з ліквідації ядерної зброї на Корейському півострові", - зазначається в поширеному документі.

Крім того, сторони обговорили ситуацію в Лівії, мир на Близькому Сході та недавній візит генерального секретаря ООН. Лідери також домовились про "необхідність визначити пріоритетною гуманітарну допомогу в Ємені та Сирії", уточнили в Державному департаменті США.

Як повідомлялося раніше, США і Південна Корея домовилися на невизначений час припинити проведення спільних маневрів Ulchi-Freedom Guardian. "Щоб допомогти імплементації рішень Сінгапурського саміту, в координації з нашим союзником Республікою Корея, міністр оборони Джеймс Меттіс прийняв рішення на невизначений час припинити деякі навчання", - розповіли в Пентагоні.